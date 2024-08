Update am Morgen: Keine Sommerpause für das Klima

Vor einigen Tagen haben sich Vertreter der sogenannten " Letzten Generation " am Frankfurter Flughafen auf das Rollfeld geklebt. Der Aufschrei der Empörung war erwartbar groß. Es wurde diskutiert über die Sicherheit unserer Flughäfen. Über das angemessene Strafmaß für die Aktivisten. Doch was dabei in den Hintergrund gerät, ist das Anliegen der Gruppe: Was passiert mit unserem Klima