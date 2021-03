Sie schuften für Hungerlöhne auf den Feldern. Die Sonne, nach der wir uns in Deutschland sehnen, ist dabei oft ihr Feind - aber nicht ihr größter. Das sind diejenigen Plantagenbesitzer, die sie in einer Art moderner Sklaverei halten. Mitten in Europa, das zeigt Frontal21 heute Abend um 21 Uhr, hausen Menschen in Bretterverschlägen oder Zelten - im Staub, wenn die Sonne scheint, und im Schlamm, wenn es mal regnet. Die meisten sind Migranten aus Afrika und illegal in Spanien. Für die Gemüseproduzenten macht sie das offenbar besonders ausbeutbar, vulgo: besonders profitabel. Denn ohne Papiere trauen sich nur wenige, sich zu beschweren, berichtet ein Erntehelfer aus Ghana im Frontal21-Interview.