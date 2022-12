Update am Morgen : Vollpension mit Gitter-Ausblick?

heute passiert etwas, was völlig aus der Mode gekommen ist: Die Bundesregierung will sparen. Oder besser: Die Länder könnten sparen. Ganze 60 Millionen Euro sollen in den Staatskassen bleiben, weil Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die Ersatzfreiheitsstrafen halbieren will. Das ist keine Amnestie vor Weihnachten, wegen Kerzenschein und Nächstenliebe und so.