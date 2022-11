Update am Abend : Lost Generation?

kaum ein Thema hat die Gemüter in den vergangenen Wochen so erhitzt: Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" machten durch Attacken auf Kunstwerke und andere Museumsexponate auf sich aufmerksam und klebten sich auf Straßen und sogar am Flughafen fest. Dann trat eine Art Gewöhnungseffekt ein, am Freitag entfachte das ZDF Magazin Royale um Jan Böhmermann das Thema wieder - und das Framing der Aktionen in Politik und Medien.