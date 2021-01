der Streit um den Impfstoff von Astrazeneca schaukelt sich weiter hoch. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat erneut an den Pharmakonzern appelliert, die vertraglich vereinbarte Menge Corona-Impfstoff fristgerecht an die EU-Staaten zu liefern. "Wir stecken in einer Pandemie, und wir verlieren jeden Tag Menschen", sagte Kyriakides am Mittag in Brüssel.