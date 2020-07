Am Mittwoch ist der Himmel über der Nordhälfte wolkig oder bedeckt und es regnet zeitweise. Am Nachmittag entstehen teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Im Süden gibt es zunächst kaum Wolken, am späten Nachmittag entwickeln sich aber auch im Schwarzwald und aus den Alpen heraus Gewitter mit Starkregen und Unwetterpotenzial. Der Wind weht mäßig aus Südwest, nur in Gewitternähe mit Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt in der Nordwesthälfte zwischen 20 und 24 Grad, sonst zwischen 24 und 31 Grad.