Sie hatte eine der größten Stimmen aller Zeiten, schaffte mehr Nummer-1-Hits in Serie als die Beatles und war der Inbegriff eines Superstars: Whitney Houston. Doch sie starb früh, mit 48 Jahren an einer Überdosis Drogen. Die Doku "Whitney - Can I Be Me" erzählt mit vielen bisher unveröffentlichten Bildern die Lebensgeschichte einer "American Princess", die nie sie selbst sein konnte. Eine "bewegende Doku", findet die "Neue Osnabrücker Zeitung". (Bis 15. August in der Arte-Mediathek und heute um 22:05 im TV)