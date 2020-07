"Schicksalsgipfel" hat es viele gegeben in der Geschichte der Europäischen Union, geprägt von großen oder auch kleineren Krisen. Aber noch nie ging es um so viel wie heute, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU sich zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Krise in Brüssel wieder leibhaftig gegenübersitzen werden.