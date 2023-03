Update am Morgen : Das Leck bei Habecks Heizungsplänen

manche sagen, heute gehe es in der EU gegen Deutschland: Aus für den Verbrenner trotz E-Fuels? Darüber solle am Rande auf dem EU-Gipfel in Brüssel gesprochen werden. Als Bremse in der Bundesregierung gilt dabei die FDP - namentlich Bundesverkehrsminister Volker Wissing, den wir am Abend im heute journal dazu interviewt haben.