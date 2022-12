EZB vor weiterer Zinserhöhung: Es ist ein Spagat - die Inflation bekämpfen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank dürften auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr die vierte Anhebung in Folge beschließen. Experten gingen zuletzt davon aus, dass sie dabei das Tempo etwas drosseln dürften: Erwartet wird ein Plus von 0,50 Prozentpunkten nach 0,75 Punkten im September und Oktober. Zuletzt hatte es Stimmen in der EZB gegeben, wonach der Höhepunkt der Inflation womöglich schon erreicht ist oder bald bevorsteht. Die US-Notenbank Fed hob den Leitzins am Vorabend um einen halben Prozentpunkt an und nahm nach kräftigeren Erhöhungen damit etwas den Fuß vom Gas.