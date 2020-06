bei der EU wurde heute mal wieder gestritten - und es ging um ein Thema, bei dem wohl immer gestritten wird: Um Geld. Um viel Geld - doch wie viel, ist bereits eines der Streitpunkte. Beim EU-Gipfel haben sich die europäischen Regierungschefs heute in einer Videokonferenz getroffen, um über die Finanzhilfen in der Corona-Krise zu beraten. Worüber genau gestritten wurde, können Sie in unserem FAQ nochmal nachlesen.