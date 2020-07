Wie wäre es mit ein bisschen Romantik in Paris: Aurélie findet in einer Buchhandlung einen Roman, der nicht nur ihr Restaurant zu beschreiben scheint - sondern auch sie selbst. Schnell steht fest: Den Autor muss die Pariserin unbedingt kennenlernen. "Das Lächeln der Frauen" ist "eine sinnliche Liebeserklärung an eine Stadt, an die Literatur, an das Medium Film und an die Liebe an sich", schreibt tittelbach.tv.