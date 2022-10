Update am Abend : Gas, Gipfel und das liebe Geld

Wie die Gaspreisbremse konkret aussehen soll? Das ist aktuell noch so klar wie die Höhe der nächsten Heizkostennachzahlung. Die Länder erhöhten heute noch mal den Druck, wie Kollegin Kristina Hofmann berichtet. Die Expertenkommission der Regierung jedenfalls tagt auch am Wochenende, will am Montag zunächst eine "Kurzfristlösung" präsentieren, so Ifo-Energieexpertin Karen Pittel bei "maybrit illner":