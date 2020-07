Die EU-Kommission will für die Finanzierung Schulden an den Finanzmärkten aufnehmen. Bis 2058 soll das Geld dann wieder zurückgezahlt werden. Damit das klappt, planen die Staats- und Regierungschefs ab 2021 eine Abgabe für Plastikmüll, außerdem kommen eine Digitalsteuer und eine Einfuhrgebühr auf Produkte aus Drittstaaten, die geringere Umweltauflagen haben als die EU. Schulden abbezahlen und was für den Klimaschutz tun - zwei Fliegen mit einer Klappe?