Update am Morgen: Europa rätselt über seine Rolle

Die 27 Staats- und Regierungschefs und -chefinnen beraten also mit einem vermutlich eher zurückhaltenden Bundeskanzler über ein Thema, das in der EU immer wichtiger wird: Verteidigung. Und natürlich ganz konkret über die militärische Unterstützung der Ukraine.

Wie hat Trump auf Putins Forderungen reagiert? Was hat er entgegnet? Die 27 EU-Chefs-und Chefinnen wissen es nicht. Sie sitzen nicht mit am Verhandlungstisch und müssen befürchten, dass sie gar keine Rolle spielen in einer neuen Sicherheitsordnung, die Trump und Putin, neben der Wiederaufnahme von Eishockey-Matches, mal eben verabreden. Werden die Europäer trotzdem weiter Waffen liefern an die Ukraine? Wer am runden Gipfeltisch wird aussprechen, das die USA inzwischen auch eine Gefahr für die EU sind?