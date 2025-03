Update am Abend: Atomwaffen für den Frieden?

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU, Jürgen Hardt, sieht im Ausbau des Atomwaffenarsenals von Russland und China eine neue Bedrohung. "Da können wir auf diesen atomaren Schutzschirm nicht verzichten", so Hardt. Er würde einen wichtigen Beitrag zum Frieden in Europa schaffen, sagte er. Atomwaffen für den Frieden? Ausgesucht habe man sich das nicht, so Hardt. "Aber leider ist die Entwicklung in der Welt eine andere."