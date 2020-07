Auf der Nordsee-Insel Sløborn sind die Bewohner plötzlich einem tödlichen Virus ausgesetzt. Innerhalb weniger Tage gerät die Insel-Gemeinschaft in eine unabsehbare Katastrophe. Die Drama-Serie mit Wotan Wilke Möhring und Laura Tonke besteht aus acht Teilen und feiert heute Abend um 20:15 Uhr ihre Free-TV-Premiere auf ZDFneo. Alle Episoden von "Sløborn" gibt es auch in der Mediathek. "In Zeiten der Covid-19-Pandemie wirkt die Serie beinahe wie Lehrmaterial für Uneinsichtige", schreibt die "Frankfurter Rundschau". Übrigens: Die Geschichte entstand im Herbst 2019 - lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.