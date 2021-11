Streiks im öffentlichen Dienst: Verdi ruft zu Warnstreiks in Kitas, Bezirksämtern sowie Schulen in Berlin auf. In NRW und Bayern sollen Unikliniken bestreikt werden. Auch in anderen Bundesländern wird die Arbeit niedergelegt. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder.