Nachdem Polizist und Ex-Soldat David Budd einen Terroranschlag verhindert hat, bekommt er eine besondere Aufgabe: Er soll Personenschützer der umstrittenen britischen Innenministerin Julia Montague werden. Aus diesem Job entwickelt sich in der britischen Serie "Bodyguard" ein hochspannender Plot mit Verschwörungen und unglücklichen Verkettungen. Richard Madden, bekannt aus "Game of Thrones", wurde für seine Rolle des David Budd mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Die erste Folge der dreiteiligen Serie ist bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen, die zweite folgt am Montag nach ihrer Ausstrahlung im ZDF (22.15 Uhr).