Update am Abend : Ringen um ein Öl-Embargo

So weit so gut. Doch die Vorschläge der EU-Kommissionspräsidentin müssen einstimmig angenommen werden - und schon im Vorhinein wird deutlich, dass die EU-Länder dabei nicht so sehr an einem Strang ziehen, wie manch einer es gerne hätte. Allen voran Ungarn, das schon angekündigt hat, bei einem Öl-Embargo um seine Energiesicherheit zu fürchten. Auch in der Slowakei und Tschechien äußert man Skepsis.