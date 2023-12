Update am Morgen: Spielräume für das Schuldenkorsett der EU

noch vier Tage bis Weihnachten, Endspurt also und das wissen auch die EU-Finanzminister, die heute per Videokonferenz zusammenkommen. Gesucht wird eine Einigung im langanhaltenden und höchst ausgiebigen Streit um die Reform der Schuldenregeln. Nach Monaten des Zerrens und Zankens und dem damit verbundenen Stillstand in wichtigen Fragen wäre dies ein positives Signal in die EU und an ihre Bürger und Bürgerinnen. Heute stehen die Zeichen dafür gar nicht so schlecht