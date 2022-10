Update am Morgen : Europa ganz groß

Am Donnerstag ist der Himmel zwischen Main und Donau zeitweise bewölkt. Auch an den Küsten gibt es Wolken, meist bleibt es aber trocken. Sonst scheint nach Auflösung einiger Nebelfelder häufig die Sonne. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West, an der See mit stürmischen Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 16 Grad in den Mittelgebirgen und 22 Grad an Hochrhein und Bodensee.