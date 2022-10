Update am Morgen : Europa und das Gaspreisdeckelchen

Russland erwartet Angriff auf Cherson: Russland bereitet sich auf einen ukrainischen Großangriff in der Region Cherson vor und ruft die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. In den nächsten Tagen sei der Zutritt zu der Region für Zivilisten verboten, so der russische Verwaltungsschef. Lesen Sie hier unsere Militäranalyse zur Lage in Cherson.