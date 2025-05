Update am Morgen: Europatag, die Maikäfer und ein neuer Papst

Guten Morgen,

am Europatag. Jedes Jahr am 9. Mai wird er gefeiert und mit ihm die "Schumann-Erklärung". Der historische Vorschlag des französischen Außenministers Robert Schumann zur europäischen Zusammenarbeit vor 75 Jahren gilt als Geburtsstunde der EU . Nur recht, dass der neue Bundeskanzler zu diesem Anlass heute nach Brüssel reist, nachdem er vorgestern mit viel Körperkontakt die deutsch-französische Achse offenbar wiederbelebt hat. Wir brauchen Europa. Ein starkes, einiges, schlagkräftiges. Berlin und Paris und auch Warschau dürfen dabei das Epizentrum sein.

Je mehr die Europäer Einigkeit zeigen und unter Beweis stellen, dass sie sich nicht ins Bockshorn jagen lassen - siehe Zölle -, desto ernster werden die tonangebenden, starken Männer sie nehmen. Putin, der heute seine eigene Version des Kriegsendes 1945 feiert. Xi, der auf seine Gelegenheit in Taiwan wartet. Trump, der glaubt, das Projekt EU diene nur der Zerstörung der USA . Interessant, dass Vize J.D. Vance in Washington jetzt vermittelnde Töne anschlägt. Man spiele ja in derselben Mannschaft wie Europa. Aber offenbar nicht miteinander.

Der Europatag gilt nicht nur der Einheit, sondern auch dem Frieden. Weit über Europa hinaus. Ein bisschen mehr davon täte uns allen wieder gut. Aber es scheint gerade noch weniger zu werden. Indien und Pakistan sind nicht so weit weg von Europa, wenn man in Betracht zieht, was Atommächte im Streit weltweit anrichten könnten. Alles Wahnsinn an diesem 9. Mai. Und in diesem Jahr sind aufgrund der hohen Trockenheit auch wieder viele Maikäfer unterwegs. "Maikäfer flieg!" Das alte Volkslied, in dem alles zerstört ist, nur das Kind bleibt und singt zum eigenen Trost. Eine Mahnung? Auch der neue Papst hat in seiner ersten Ansprache gestern das Wort Frieden in den Mittelpunkt gestellt!

"Habemus Papam": Leo XIV.

Der US-Amerikaner Robert F. Prevost ist der neue Papst. Er will als Oberhaupt der Katholischen Kirche den Namen Leo XIV. tragen.

Aus dem Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle stieg gestern um 18:08 Uhr weißer Rauch auf - das Zeichen dafür, dass ein neuer Pontifex gewählt ist. Das neue Kirchenoberhaupt zeigte sich kurz darauf erstmals der Öffentlichkeit und sprach zu den tausenden Versammelten auf dem Petersplatz:

Frieden sei mit euch allen. „

Wer ist der Neue in Amt und Würden? Ein Steckbrief:

Name: Robert Francis Prevost

Name als Papst: Leo XIV.

Geburtsdatum: 14. September 1955 (69 Jahre alt)

Geburtsort: Chicago, Illinois (USA)

Besonderheit: Erster US-amerikanischer Papst

Job vor Papstwahl: Leiter der Vatikanbehörde für Bischöfe

Wichtigste Station: Fast 30 Jahre als Missionar in Peru

Was heute noch wichtig ist

Bundesparteitag der Linken: Nach ihrem Comeback bei der jüngsten Bundestagswahl will die Partei ihre Rolle finden und festigen. Zur Debatte steht auf dem Parteitag ein Leitantrag mit dem Titel "Wir sind die Hoffnung".

75. Verleihung des Deutschen Filmpreises: Der Deutsche Filmpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Der Film "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München ist zehnmal für den Deutschen Filmpreis nominiert - und damit so oft wie keine andere Produktion.

Tod nach Abifeier - Gericht verkündet Urteil: Ein 20-Jähriger stirbt im Juni 2024 nach massiver Gewalt im Kurpark von Bad Oeynhausen. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Jugendstrafe wegen Raubes mit Todesfolge und versuchten Mordes für den heute 19 Jahre alten angeklagten Syrer. Der Fall hatte bundesweit eine Debatte über Zuwanderung und Abschiebung ausgelöst.

Zahl des Tages

Der Mangel an geeignetem Personal bleibt eines der Hauptprobleme der Unternehmen in Deutschland. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind derzeit 84 Prozent der Betriebe in Deutschland vom Fachkräftemangel betroffen. Weitere belastende Faktoren sind dem IAB-Betriebspanel zufolge etwa hohe Lohnkosten und hohe Fehlzeiten.

Ein Lichtblick

Vögel zählen für den guten Zweck: Wie viele Meisen, Finken, Rotkehlchen oder Spatzen sind in Gärten und Parks in Deutschland zu finden? Das will der Naturschutzbund Nabu wie jedes Jahr am zweiten Maiwochenende wissen. Jeder kann mitmachen. Ab heute und übers Wochenende läuft wieder die Aktion "Stunde der Gartenvögel".

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Freitag ist der Himmel im Süden stark bewölkt und vor allem an den Alpen fällt etwas Regen. Auch im Nordosten können aus zeitweise dichteren Wolken ein paar Tropfen fallen. Sonst ist es freundlich, oft sonnig und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 21 Grad.

