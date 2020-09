so skurril es auch klingt: Als ich heute Morgen an Ursula von der Leyen dachte, kam mir das Zitat von John Lennon in den Sinn: "Leben ist das, was passiert, während Du andere Pläne machst." An Ursula von der Leyen dachte ich, weil die EU-Kommissionspräsidentin heute um 9 Uhr ihre erste Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament halten wird. An das Lennon-Zitat dachte ich, weil von der Leyens große politische Pläne, mit denen sie im Dezember 2019 antrat, schnell von der Realität eingeholt wurden.