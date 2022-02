Was bei all dieser Weltpolitik, den Wirtschaftssanktionen und den rhetorischen Kämpfen oft in den Hintergrund gerät, ist, dass in dem Konflikten auch Menschen betroffen sind. Indirekt auch in Deutschland, durch steigende Preise für Öl und Gas, aber auch - und sehr viel dramatischer - direkt in der Ukraine: Dort sind viele nur die Spielbälle der Mächtigen.