Heute beginnt der Extremwetterkongress in Hamburg. Expert*innen diskutieren über die Folgen des Klimawandels. Unterdessen kämpft Kalifornien mit den schwersten Waldbränden in der jüngsten Geschichte. "Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft da alles weiß", sagte US-Präsident Donald Trump, der vor allem die Forstwirtschaft als Ursache sieht. Wenn dem "Klimaleugner" weitere vier Jahre im Weißen Haus gewährt würden, "warum sollte es uns dann wundern, wenn mehr von Amerika in Flammen steht?" – so die prompte Kritik von seinem Herausforderer Joe Biden. Die gewaltigen Feuer geben dem Thema Klimawandel eine neue Bedeutung im US-Wahlkampf, das angesichts von Corona-Pandemie und Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den vergangenen Monaten in den Hintergrund geriet.