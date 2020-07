Datenschutz wird großgeschrieben - in Europa. Doch was nützen die strengsten Vorgaben hierzulande, wenn Plattformen wie Facebook oder Google Daten in die USA schicken, die dort nicht sicher sind. Denn die Internetkonzerne müssen dem amerikanischen Geheimdiensten Zugang zu den Daten verschaffen. Big brother is watching you. Und so läuft der europäische Datenschutz weitgehend leer.