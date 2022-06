Update am Abend : Wo sind all die Fachkräfte hin?

Auf der anderen Seite meldet heute die Arbeitsagentur, dass die Arbeitslosenzahl im Juni kräftig gestiegen ist - um 103.000 auf 2,36 Millionen. Das liegt an den ukrainischen Flüchtlingen, die erstmals in der Statistik auftauchen. Doch am Fachkräftemangel dürften sie nicht allzu viel ändern - der wird in den kommenden Jahren erst richtig losgehen. Warum das so ist, zeigt diese Story: