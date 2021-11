Am Montag zeigt sich nur im Nordwesten die Sonne. Hier bleibt es auch meist trocken. Sonst gibt es einige Schauer, in den Mittelgebirgen und an den Alpen auch länger andauernde Niederschläge. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 400 Metern, teils schneit es aber auch bis in die Niederungen. Der Wind aus Nord bis Nordwest weht mäßig, auf den Bergen und an den Küsten stark, an der Ostsee mit stürmischen Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 3 Grad im Allgäu und plus 6 Grad auf den ostfriesischen Inseln.