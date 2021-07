Unsere Kollegin Luisa Houben ist zurzeit für das ZDF in Naumburg. Sie beobachtet, wie sich die sachsen-anhaltische Kulturperle an der Saale durch die Corona-Zeit schlägt und was die Menschen dort bewegt. Ihre Berichte platziert sie in allen aktuellen Sendungen des ZDF und auf den sozialen Medien, am Stück kann man ihre Erfahrungen dann in der Mediathek verfolgen. So ergibt sich dann ein ganzer Themenbogen, wie zuletzt, als Yaena Kwon in der Rureifel unterwegs war oder Peter Theisen in Rüdesheim am Rhein. "Nah bei de Leut", das ist für unseren Sender aus Mainz nicht nur Folklore, sondern Programm. Wir wollen politische Debatten mit dem Lebensgefühl vor Ort verknüpfen.