Update am Abend : Es brennt wirklich mehr als früher

Wenn die Flugzeuge streiken und die Bahn ausgebucht ist, lassen sich Städtetrips auch anders erleben, per Arte-Doku: Die Reihe "Städte am Meer" blickt mit den neugierigen Augen eines Fremden auf Hafenstädte dieser Welt und erkundet deren Wesen und Eigenheiten. In dieser Folge: Kopenhagen, das einstige Fischerdorf am Öresund, ist in den letzten Jahrzehnten zu einer Metropole mit Visionen gewachsen. Keine andere Stadt bereitet ihre grüne Zukunft so konsequent vor.