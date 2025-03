Update am Abend: Wirtschaftssorgen und Finanzfragen

Während der US-Bundesstaat Alabama von einem Hurrikan heimgesucht wird, nutzen Verbrecher den Ausnahmezustand in der Stadt Gulfport. Sie überfallen eine Einrichtung des US-Finanzministeriums. Doch im Actionthriller "Im Auge des Hurrikans" stellen sich ihnen Bundesbeamtin Casey, Hurrikanexperte Will und dessen Bruder, Mechaniker Breeze, in den Weg. (98 Minuten)