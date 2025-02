Update am Morgen: Schützenhilfe für die Commerzbank

Update am Morgen

wenn das neue Finanzplatzkabinett heute unter Führung des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein in Frankfurt zusammentritt - und das in der Commerzbank-Zentrale - ist das mehr als ein symbolischer Termin. Teilnehmen werden auch Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Anlass für die Aktivierung des hochkarätig besetzten Gremiums war der Anteilserwerb der italienischen Unicredit an der Commerzbank und deren signalisiertes Übernahmeinteresse.

Boris Rhein hat sich klar gegen eine mögliche Fusion positioniert. Die Commerzbank sei als zentraler Finanzierer des deutschen Mittelstands unverzichtbar - eine traditionelle Rolle, die bei einer Übernahme gefährdet wäre, ebenso wie zahlreiche Arbeitsplätze in der Region. Den Finanzplatz Frankfurt bezeichnet er als "Herzkammer des europäischen Finanzwesens". Dieser brauche "Stärke und Stabilität und keinen Schlussverkauf". Eine Übernahme könnte dazu führen, dass wichtige Funktionen der Commerzbank in die Unicredit-Zentrale nach Mailand verlagert würden.

Der Fall spiegelt den klassischen Konflikt zwischen nationalen Interessen und europäischer Integration wider. Befürworter einer Übernahme sehen darin die Chance, die europäische Kapitalmarktunion zu stärken. Durch Synergieeffekte zwischen beiden Instituten könnte zudem die Wettbewerbsposition gegenüber amerikanischen und asiatischen Banken verbessert werden.

Klar ist jedoch: Eine Übernahme gegen den ausdrücklichen politischen Widerstand aus Hessen und Berlin dürfte für Unicredit-Chef Andrea Orcel wenig attraktiv sein. Nach eigenen Angaben will er erst innerhalb der nächsten drei bis fünf Quartale über ein mögliches Angebot entscheiden. Bis dahin wird sich auch die neue Bundesregierung zu dieser Frage positioniert haben.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj würde Gebiete mit Russland tauschen: Selenskyj zeigt sich in einem Interview offen für einen Gebietstausch mit Russland, falls Trump Friedensgespräche ermöglicht. Sicherheitsgarantien gingen nur mit den USA.

Lage im Nahost-Konflikt

Trump, Nahost und die Folgen seiner Drohungen: Kaum greift die Waffenruhe in Gaza, da droht sie zu platzen - nicht zuletzt durch Trumps "Ultimatum". Ein Blick auf Trumps Agenda und die Folgen für die Menschen vor Ort.

Israel droht Hamas mit Ende der Waffenruhe: Nach dem von der Hamas angedrohten Stopp der Geisel-Freilassungen ist die fragile Waffenruhe im Gazastreifen gefährdet. Israels Premierminister Netanjahu drohte mit neuen Angriffen. Nach dem von der Hamas angedrohten Stopp der Geisel-Freilassungen ist die fragile Waffenruhe im Gazastreifen gefährdet. Israels Premierminister Netanjahu drohte mit neuen Angriffen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Tarifverhandlungen bei Bahn und Post: Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) starten die entscheidende Runde der diesjährigen Tarifverhandlungen. Beide Seiten wollen bis Sonntag und damit vor der Bundestagswahl eine Lösung erzielen. Auch bei der Deutschen Post steht die möglicherweise vorentscheidende Runde der Tarifgespräche an.

Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe: Es ist das erste Treffen in diesem Format seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Mit Spannung erwartet wird daher, wie sich der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Brüssel zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine verhalten wird. Das "Ramstein-Format" mit mehr als 50 Staaten wurde von den USA zur Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg ins Leben gerufen. Dem Format gehören auch alle 32 Nato-Staaten an.

Gesagt

Das war eines der lautesten Auswärtsspiele, die ich in meiner Karriere als Spieler je hatte. „ Vincent Kompany, Trainer FC Bayern München

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Vincent Kompany selbst im Celtic Park gespielt hat - heute Abend ist er mit seinen Bayern als Coach zu Gast in der legendären Spielstätte von Celtic Glasgow. Nachdem die Münchner in der Champions League die direkte Qualifikation verpasst haben, wollen sie dort dem Achtelfinale näherkommen. Aber auch Rekord-Bayer Thomas Müller weiß: "Wer die Schotten unterschätzt, hat sie noch nie im Celtic Park erlebt."

Zahl des Tages

Sie sollen die Abwehrkräfte stärken und auch sonst gesund sein: Ingwershots. Doch sie sind auch pappsüß und enthalten laut einer Analyse viel Saft und Zucker. Mehr als 70 Prozent in den Fläschchen sind Apfel- oder Orangensaft und nur maximal 18 Prozent Ingwer. Manche mit Agavendicksaft gesüßte Produkte hatten sogar mehr Zucker als Cola.

Ein astronomischer Lichtblick

Heute Abend lohnt sich ein Blick nach oben: Dann zeigt sich bei klarer Sicht nicht etwa ein Blutmond, sondern der sogenannte Schneemond, auch Sturmmond genannt. Etwa ab 18 Uhr also Jacke an und den Himmel betrachten.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch scheint die Sonne im Nordosten länger. Sonst bleibt der Himmel meist grau mit Regen oder Schnee im Süden. Einzelne Schnee- und Regenschauer gibt es auch in Niedersachsen. An den Küsten lässt der böige Ostwind allmählich nach. Die Höchsttemperatur liegt im Norden und Nordosten zwischen 1 und 7 Grad, im Südwesten werden 6 bis 13 Grad erreicht.

