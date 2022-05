Update am Morgen : Im Eiltempo in die Nato

Außerdem waren wir in einem Schwimmbad, das im Ernstfall zum Bunker wird. Jeder in Helsinki weiß, wo er im Notfall hin müsste. Dass darüber jetzt viele ausländische Medien berichten, findet wiederum Manager Oleg nicht ganz normal. Die bisherige Neutralität war eben nie ein Grund, unvorbereitet oder nicht wachsam zu sein. Das sagen mir auch die Teilnehmer eines Schießtrainings. Jeder sollte gelernt haben, mit einem Gewehr umzugehen, meint der Club-Vorsitzende. Das sei so wichtig wie Schwimmen lernen. Die Kurse, in denen Zivilisten an der Waffe trainieren, sind übrigens in Finnland für den Rest des Jahres ausgebucht.