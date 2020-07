Vor allem mit Blick auf die kritische Corona-Lage in vielen beliebten Reiseländern bietet es sich in diesem Jahr an, seine Ferien in Deutschland zu verbringen. Die zweiteilige ZDF-Doku "Wachgeküsst - Urlaub in Deutschland" zeigt wunderschöne Orte, die quasi vor der Haustür liegen. In der zweiten Folge geht es von Ostfriesland in den Schwarzwald. (Ab sofort in der ZDF-Mediathek und heute um 22:45 Uhr im ZDF)