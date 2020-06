Mystery-Serie "The Last Wave" im ZDFneo: Eine bedrohliche Wolke hängt vor der Küste des südfranzösischen Badeortes Brizan. Die Teilnehmer und Besucher des Surfwettbewerbs werden Zeuge, wie die Wolke eine riesige Welle auslöst und elf Surfer mit ins Meer reißt. In der sechsteiligen Serie "The Last Wave", die heute ab 22 Uhr als deutsche Erstausstrahlung in ZDFneo zu sehen ist und ab Samstag, 10 Uhr, 30 Tage lang zum in der Mediathek bereitsteht, geschehen fortan mysteriöse Dinge.