Stellen Sie sich vor, Sie haben nur noch einen Tag zu leben - den aber für immer. Genau das ist der Plot von "Another Monday". In der Mysteryserie stellen drei Menschen eine Zeitanomalie an sich fest - und schon bald teilt sich die Welt in zwei Gruppen: diejenigen, die in der Zeitschleife feststecken, und diejenigen, die es nicht tun. In der ZDF-Mediathek finden sich alle sechs Folgen der Serie, die vor allem die Frage danach aufwirft, was mit uns passiert, wenn unsere Taten plötzlich keine Konsequenzen mehr haben. (6 Folgen, je 45 bis 47 Minuten)