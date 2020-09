4,8 Prozent mehr - das fordert die Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Dienst. Ist das mitten in der Corona-Krise gerechtfertigt? Der "Spiegel" ist dieser Frage in einer Datenanalyse nachgegangen und kommt zu dem Ergebnis: Die mittleren Gehälter im öffentlichen Dienst sind in den vergangenen zehn Jahren etwas langsamer gestiegen als in der Privatwirtschaft. Es gibt mehr befristete und anschließend weniger unbefristete Arbeitsverträge. Aber auch viel weniger Kurzarbeit in der Corona-Krise: Schließlich hatten Intensivpflegekräfte, Sparkassenmitarbeiter und Kontaktverfolger der Gesundheitsämter durch die Pandemie jede Menge zu tun.