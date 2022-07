Update am Abend : Was hat Deutschland aus der Flut gelernt?

Um Liebe und Lügen geht es in der Serie "SON - Der vermisste Passagier": Aylins Leben ändert sich an dem Tag, an dem ihr Mann bei einem Flugzeugabsturz verschwindet. Doch sie findet bald heraus, dass er nie an Bord dieser Maschine war. (49 Folgen von meist circa 30 Minuten in der Arte-Mediathek.)