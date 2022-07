Was passiert also, wenn es wieder passiert? Die Frage stellt frontal in einer Sondersendung (heute Abend, um 21 Uhr, im ZDF). Die schlechte Nachricht dabei zuerst: Die Flutkatastrophe hatte grundlegende Mängel beim Digitalfunk der Behörden aufgedeckt, und die gibt es immer noch. Wenn der Behördenfunk wieder ausfällt, sind auch wieder Menschenleben in Gefahr. Außerdem wurde viel zu wenig in technische Bauten investiert, um kommende Hochwasser zurückzuhalten. Aber, und das ist die gute Nachricht, es geht auch anders: In Sachsen, so die Recherchen von frontal, haben die Behörden vorgesorgt. Denn aus der Jahrhundertflut 2002 haben sie gelernt: Nach der Flut ist vor der Flut.