Das ZDF verteilt selbst kein Geld an Betroffene. Denn die Spenden fließen in voller Höhe direkt an die drei Hilfsorganisationen des "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe", mit denen das ZDF seit Jahren zusammenarbeitet: Das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas und die Diakonie kümmern sich an Ort und Stelle darum, wer was sofort bekommt. All diese Organisationen haben das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI). Dadurch ist garantiert, dass nur ein Bruchteil der Spenden abgezogen wird für organisatorische und logistische Selbstkosten.