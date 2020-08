EU-Sondergipfel zu Belarus: Per Video-Konferenz sprechen die EU-Staats- und Regierungschefs heute über die Lage in Belarus. Die EU-Parlamentarier stellen Forderungen beispielsweise nach einem Sonderbeauftragten. Doch grundsätzlich steckt die EU in Sachen Belarus in einem Dilemma, meint ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger: Soll sie sich einmischen oder raushalten?