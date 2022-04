Der Journalist Gideon Rachman wies vor einigen Tagen in der "Financial Times" darauf hin, dass die Einteilung der politischen Landschaft in rechte und linke Parteien gerade in Frankreich zunehmend durch die Aufteilung in Nationalisten und Internationalisten ersetzt worden sei. Sowohl Marine Le Pen als auch Emanuel Macron hätten in ihrem Wahlkampf die Unterscheidung von "links" oder "rechts" verworfen. Le Pen spricht stattdessen von "Patrioten und Globalisten" während Macron zwischen denen unterscheidet, "die die Globalisierung fürchten und denen, die sie als Chance begreifen".