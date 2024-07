Update am Morgen: Frankreich wählt links, Deutschland staunt

Ebenso unklar, was aus dem französischen Wahlergebnis für Deutschland folgt. Das Rassemblement National in Frankreich galt lange als Vorbild für die Alternative für Deutschland. Die AfD konnte gestern - vor dem Wahlergebnis - sagen, was sie will. Alice Weidel hat im ZDF-Sommerinterview ihre Position verdeutlicht: Ihren Favoriten als US-Präsidenten ("drücke Donald Trump die Daumen") und ihren Blick auf den Krieg in der Ukraine.