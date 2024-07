Update am Abend: Frankreich nach Wahl und Raketen auf Kiew

Die Urlaubszeit ist da und auch Viktor Orban ist offenbar in Reiselaune. Nach einem Besuch in der Ukraine und einer Reise nach Moskau, die für viel Aufsehen gesorgt hat, ist er nun in China angekommen . Er selbst nennt den Besuch auf X "Friedensmission 3.0 #Beijing". China sei eine "Schlüsselmacht" auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine, schrieb Orban weiter.