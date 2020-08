Seitdem hat sich das Rad der Geschichte weit gedreht. Als wir uns in der Planungskonferenz der Moma/Mima-Redaktion das Programm des Nominierungsparteitages der US-Demokraten angesehen haben, der in der Nacht begonnen hat, wurde klar: So viel politische Frauen-Power gab es noch nie in den USA. Zumindest bei den Demokraten.