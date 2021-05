Seine Geschichte begann in einem Schuppen in Frankreich vor bald 50 Jahren. Dort bastelte Henri Massonet den Urtyp jenes Plastikstuhls, der ihn später zum Multimillionär machen sollte. Hunderte Firmen produzieren den Monobloc in Milliardenauflagen. "Dieser Stuhl charakterisiert die Welt", schwärmt Regisseur Wendler. "Während wir hier in Europa ganz große Bedenken haben: der ist hässlich, der ist ökologisch bedenklich – ist es in den meisten anderen Ländern so, dass sie gar keine Alternative haben. Es gibt diesen Stuhl, oder es gibt gar keinen Stuhl."