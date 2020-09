Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter: In Hamburg will die Gewerkschaft Verdi heute mit Ausständen bei Stadtreinigung, Hafenbehörde und Krankenhäusern ihrer Forderung nach 4,8 Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen. In Niedersachsen werden die Warnstreiks um 10:30 Uhr in Lüneburg fortgesetzt. Die Stadt ist für die Tarifrunde wichtig, weil Oberbürgermeister Ulrich Mägde Chefunterhändler der kommunalen Arbeitgeber ist. In Baden-Württemberg sind Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in Karlsruhe und Baden-Baden zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Los geht es laut Verdi nach dem Schülerverkehr ab 10 Uhr. In Berlin sind die Mitarbeiter der Wasserbetriebe zu einem vierstündigen Warnstreik aufgerufen.