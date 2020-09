Plakate fürs Klima - und für Corona-Regeln

Paris, 2014, Antoine ist erfolgreicher Ingenieur und will mit seiner Frau eine Familie gründen. Dann sieht er in einer Fernseh-Reportage über kurdische Kämpferinnen in Syrien eine Frau, in der er seine Schwester Anna zu erkennen glaubt. Die kam aber angeblich zwei Jahre zuvor bei einem Terroranschlag in Kairo ums Leben ... Die franko-israelische Serie "Kampf um den Halbmond" verspricht "Thriller, Spionagefilm und Familiendrama". (Acht Episoden von je etwa 45 Minuten, jederzeit in der Arte-Mediathek und am 26. November im TV.)